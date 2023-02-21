Родионов Сергей Капитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионов Сергей Капитонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Родионова Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Родионова Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родионов Леонид Сергеевич

Мать ребёнка: Родионова Александра Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родионова Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Родионова Антонина Сергеевна

Мать ребёнка: Родионова Александра Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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