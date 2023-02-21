Родионов Сергей Капитонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Родионова Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Родионова Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родионов Леонид Сергеевич
Мать ребёнка: Родионова Александра Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Родионова Антонина Сергеевна
Мать ребёнка: Родионова Александра Дмитриевна
Смерть
Неизвестно