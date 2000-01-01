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Марья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Алексей Федоров

Отец ребёнка: Федор Карпов Федка Карпов

Рождение ребёнка
1767

Сын: Аверьян Федоров

Отец ребёнка: Федор Карпов Федка Карпов

Рождение ребёнка
1770

Сын: Петр Федоров

Отец ребёнка: Федор Карпов Федка Карпов

Рождение ребёнка
1774

Сын: Яков Федоров

Отец ребёнка: Федор Карпов Федка Карпов

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Акулина Федорова

Отец ребёнка: Федор Карпов Федка Карпов

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Агафья Федорова

Отец ребёнка: Федор Карпов Федка Карпов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Карпов Федка Карпов

Смерть
Неизвестно
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