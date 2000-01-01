Марья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Алексей Федоров
Отец ребёнка: Федор Карпов Федка Карпов
Рождение ребёнка
1767
Сын: Аверьян Федоров
Отец ребёнка: Федор Карпов Федка Карпов
Рождение ребёнка
1770
Сын: Петр Федоров
Отец ребёнка: Федор Карпов Федка Карпов
Рождение ребёнка
1774
Сын: Яков Федоров
Отец ребёнка: Федор Карпов Федка Карпов
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Акулина Федорова
Отец ребёнка: Федор Карпов Федка Карпов
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Агафья Федорова
Отец ребёнка: Федор Карпов Федка Карпов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно