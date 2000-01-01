Федор Карпов Федка Карпов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смерти1807
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Карп Дементьев Кофкай Дементьев/Яковлев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Алексей Федоров
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
1767
Сын: Аверьян Федоров
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
1770
Сын: Петр Федоров
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
1774
Сын: Яков Федоров
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Акулина Федорова
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Агафья Федорова
Мать ребёнка: Марья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Иванова
Смерть
1807