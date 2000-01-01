Федор Карпов Федка Карпов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Карпов Федка Карпов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Карп Дементьев Кофкай Дементьев/Яковлев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Алексей Федоров

Мать ребёнка: Марья Иванова

Рождение ребёнка
1767

Сын: Аверьян Федоров

Мать ребёнка: Марья Иванова

Рождение ребёнка
1770

Сын: Петр Федоров

Мать ребёнка: Марья Иванова

Рождение ребёнка
1774

Сын: Яков Федоров

Мать ребёнка: Марья Иванова

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Акулина Федорова

Мать ребёнка: Марья Иванова

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Агафья Федорова

Мать ребёнка: Марья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Иванова

Смерть
1807
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