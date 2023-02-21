Яков Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Федор Карпов Федка Карпов
Мать: Марья Иванова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Аксинья Яковлевна
Мать ребёнка: Афимия Семенова
Рождение ребёнка
1790
Сын: Тимофей Яковлев
Мать ребёнка: Афимия Семенова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Савелей Яковлев
Мать ребёнка: Афимия Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор Яковлев
Мать ребёнка: Афимия Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захар Яковлев
Мать ребёнка: Афимия Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Яковлев
Мать ребёнка: Афимия Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афимия Семенова
Смерть
Неизвестно