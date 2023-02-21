Яков Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯков Федоров

Яков Федоров

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Федор Карпов Федка Карпов

Мать: Марья Иванова

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Аксинья Яковлевна

Мать ребёнка: Афимия Семенова

Рождение ребёнка
1790

Сын: Тимофей Яковлев

Мать ребёнка: Афимия Семенова

Рождение ребёнка
1793

Сын: Савелей Яковлев

Мать ребёнка: Афимия Семенова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор Яковлев

Мать ребёнка: Афимия Семенова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захар Яковлев

Мать ребёнка: Афимия Семенова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Яковлев

Мать ребёнка: Афимия Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимия Семенова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close