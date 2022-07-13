Аверьян Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аверьян Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Федор Карпов Федка Карпов

Мать: Марья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Семенова

Рождение ребёнка
1785

Сын: Федор Аверьянов

Мать ребёнка: Акилина Семенова

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Дарья Аверьянова

Мать ребёнка: Акилина Семенова

Рождение ребёнка
1797

Сын: Иван Аверьянов

Мать ребёнка: Акилина Семенова

Смерть
Неизвестно

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