Аверьян Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Федор Карпов Федка Карпов
Мать: Марья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Семенова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Федор Аверьянов
Мать ребёнка: Акилина Семенова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Дарья Аверьянова
Мать ребёнка: Акилина Семенова
Рождение ребёнка
1797
Сын: Иван Аверьянов
Мать ребёнка: Акилина Семенова
Смерть
Неизвестно