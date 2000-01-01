Петр Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетр Федоров

Петр Федоров

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Федор Карпов Федка Карпов

Мать: Марья Иванова

Рождение ребёнка
1786

Сын: Василий Данилов

Мать ребёнка: Агафья Тимофеева

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Феодора Петрова

Мать ребёнка: Агафья Тимофеева

Рождение ребёнка
1804

Сын: Тимофей Петров

Мать ребёнка: Агафья Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Тимофеева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close