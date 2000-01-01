Петр Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Федор Карпов Федка Карпов
Мать: Марья Иванова
Рождение ребёнка
1786
Сын: Василий Данилов
Мать ребёнка: Агафья Тимофеева
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Феодора Петрова
Мать ребёнка: Агафья Тимофеева
Рождение ребёнка
1804
Сын: Тимофей Петров
Мать ребёнка: Агафья Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Тимофеева
Смерть
Неизвестно