Корнильев Яков Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1679
Дата смерти1739
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1712
Сын: Корнильев Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Корнильева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1723
Мать ребёнка: Корнильева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1731
Сын: Корнильев Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Корнильева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1733
Сын: Корнильев Фёдор Яковлевич
Мать ребёнка: Корнильева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Корнильева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1736
Сын: Корнильев Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Корнильева Анна Алексеевна
Смерть
1739