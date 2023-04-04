Корнильев Яков Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнильев Яков Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1679

Дата смерти

1739

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1712

Сын: Корнильев Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Корнильева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1723

Сын: Корнильев Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Корнильева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1731

Сын: Корнильев Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Корнильева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1733

Сын: Корнильев Фёдор Яковлевич

Мать ребёнка: Корнильева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Корнильева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1736

Сын: Корнильев Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Корнильева Анна Алексеевна

Смерть
1739
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