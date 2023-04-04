Корнильев Яков Григорьевич 1679 — найти родственников по фамилии на Familio

Корнильев Яков Григорьевич

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился 1679

умер 1739

Дети
Корнильев Михаил Яковлевич1712 г.р.
Корнильев Иван Яковлевич1723 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1712

Сын: Корнильев Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Корнильева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1723

Сын: Корнильев Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Корнильева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1731

Сын: Корнильев Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Корнильева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1733

Сын: Корнильев Фёдор Яковлевич

Мать ребёнка: Корнильева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1735

Дочь: (Корнильева) Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Корнильева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1736

Сын: Корнильев Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Корнильева Анна Алексеевна

Смерть
1739

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