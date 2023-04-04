Корнильев Яков Григорьевич
мужской, родился 1679
умер 1739
Дети
Корнильев Михаил Яковлевич1712 г.р.
Корнильев Иван Яковлевич1723 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1712
Сын: Корнильев Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Корнильева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1723
Мать ребёнка: Корнильева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1731
Сын: Корнильев Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Корнильева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1733
Сын: Корнильев Фёдор Яковлевич
Мать ребёнка: Корнильева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1735
Дочь: (Корнильева) Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Корнильева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1736
Сын: Корнильев Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Корнильева Анна Алексеевна
Смерть
1739