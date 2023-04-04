Корнильев Василий Яковлевич 1736 — найти родственников по фамилии на Familio

Корнильев Василий Яковлевич

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился 1736

умер 1795, Тобольск, город Тобольск, Тюменская область

Отец
Корнильев Яков Григорьевич1679 г.р.
Мать
Корнильева Анна Алексеевна1696 г.р.
Дети
Корнильев Дмитрий Васильевич1763 г.р.
Плотникова (Корнильева) Екатерина Васильевна1767 г.р.
Показать еще 3
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Корнильев Яков Григорьевич

Мать: Корнильева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1763

Сын: Корнильев Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Корнильева (Медведева) Мария (Марфа) Ивановна

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Плотникова (Корнильева) Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Корнильева (Медведева) Мария (Марфа) Ивановна

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Плотникова (Корнильева) Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Корнильева (Медведева) Мария (Марфа) Ивановна

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Тараканова (Корнильева) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Корнильева (Медведева) Мария (Марфа) Ивановна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Корнильев Яков Васильевич

Мать ребёнка: Корнильева (Медведева) Мария (Марфа) Ивановна

Смерть
1795
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.