Корнильев Василий Яковлевич
мужской, родился 1736
умер 1795, Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
ОтецКорнильев Яков Григорьевич1679 г.р.
МатьКорнильева Анна Алексеевна1696 г.р.
Дети
Корнильев Дмитрий Васильевич1763 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Рождение ребёнка
1763
Сын: Корнильев Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Корнильева (Медведева) Мария (Марфа) Ивановна
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Плотникова (Корнильева) Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Корнильева (Медведева) Мария (Марфа) Ивановна
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Плотникова (Корнильева) Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Корнильева (Медведева) Мария (Марфа) Ивановна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Тараканова (Корнильева) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Корнильева (Медведева) Мария (Марфа) Ивановна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Корнильев Яков Васильевич
Мать ребёнка: Корнильева (Медведева) Мария (Марфа) Ивановна
Смерть
1795
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область