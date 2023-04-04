Корнильева Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1696
Дата смерти1757
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1712
Сын: Корнильев Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Корнильев Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
1723
Отец ребёнка: Корнильев Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
1731
Сын: Корнильев Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Корнильев Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
1733
Сын: Корнильев Фёдор Яковлевич
Отец ребёнка: Корнильев Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Корнильев Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
1736
Сын: Корнильев Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Корнильев Яков Григорьевич
Смерть
1757