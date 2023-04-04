Корнильева Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнильева Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1696

Дата смерти

1757

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1712

Сын: Корнильев Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Корнильев Яков Григорьевич

Рождение ребёнка
1723

Сын: Корнильев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Корнильев Яков Григорьевич

Рождение ребёнка
1731

Сын: Корнильев Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Корнильев Яков Григорьевич

Рождение ребёнка
1733

Сын: Корнильев Фёдор Яковлевич

Отец ребёнка: Корнильев Яков Григорьевич

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Корнильев Яков Григорьевич

Рождение ребёнка
1736

Сын: Корнильев Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Корнильев Яков Григорьевич

Смерть
1757