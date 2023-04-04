Корнильев Алексей Яковлевич
мужской, родился 1731
умер 1784
ОтецКорнильев Яков Григорьевич1679 г.р.
МатьКорнильева Анна Алексеевна1696 г.р.
Супруги
Корнильева Мария ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Корнильев Николай АлексеевичНеизвестно г.р.
Корнильев Федор АлексеевичНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Корнильева) Марья Алексеевна
Мать ребёнка: Корнильева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнильев Федор Алексеевич
Мать ребёнка: Корнильева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнильев Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Корнильева Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1784