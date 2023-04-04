Корнильев Алексей Яковлевич 1731 — найти родственников по фамилии на Familio

Корнильев Алексей Яковлевич

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился 1731

умер 1784

Отец
Корнильев Яков Григорьевич1679 г.р.
Мать
Корнильева Анна Алексеевна1696 г.р.
Супруги
Корнильева Мария ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Корнильев Николай АлексеевичНеизвестно г.р.
Корнильев Федор АлексеевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Корнильев Яков Григорьевич

Мать: Корнильева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Корнильева) Марья Алексеевна

Мать ребёнка: Корнильева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнильев Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Корнильева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнильев Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Корнильева Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнильева Мария Ивановна

Смерть
1784

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