Корнильев Алексей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смерти1784
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Алексеевна
Мать ребёнка: Корнильева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнильев Федор Алексеевич
Мать ребёнка: Корнильева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнильев Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Корнильева Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1784