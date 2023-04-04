Корнильев Алексей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнильев Алексей Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Корнильев Яков Григорьевич

Мать: Корнильева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Алексеевна

Мать ребёнка: Корнильева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнильев Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Корнильева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнильев Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Корнильева Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнильева Мария Ивановна

Смерть
1784
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