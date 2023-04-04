Корнильева Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Алексеевна
Отец ребёнка: Корнильев Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнильев Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Корнильев Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнильев Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Корнильев Алексей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно