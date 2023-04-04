Корнильева Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнильева Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Алексеевна

Отец ребёнка: Корнильев Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнильев Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Корнильев Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнильев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Корнильев Алексей Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнильев Алексей Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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