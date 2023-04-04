Корнильев Михаил Яковлевич
мужской, родился 1712
умер 1766
ОтецКорнильев Яков Григорьевич1679 г.р.
МатьКорнильева Анна Алексеевна1696 г.р.
Супруги
Корнильева Александра ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Корнильев АлексейНеизвестно г.р.
Корнильев Иван МихайловичНеизвестно г.р.Показать еще 3
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнильев Алексей
Мать ребёнка: Корнильева Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Корнильева) Марья Михайловна
Мать ребёнка: Корнильева Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Корнильева) Кристина Михайловна
Мать ребёнка: Корнильева Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Корнильева) Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Корнильева Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнильев Иван Михайлович
Мать ребёнка: Корнильева Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1766