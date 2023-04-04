Корнильев Михаил Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смерти1766
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнильев Алексей
Мать ребёнка: Корнильева Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Михайловна
Мать ребёнка: Корнильева Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кристина Михайловна
Мать ребёнка: Корнильева Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Корнильева Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнильев Иван Михайлович
Мать ребёнка: Корнильева Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1766