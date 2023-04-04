Корнильев Михаил Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнильев Михаил Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

1766

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Корнильев Яков Григорьевич

Мать: Корнильева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнильев Алексей

Мать ребёнка: Корнильева Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Михайловна

Мать ребёнка: Корнильева Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кристина Михайловна

Мать ребёнка: Корнильева Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Корнильева Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнильев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Корнильева Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнильева Александра Ивановна

Смерть
1766
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