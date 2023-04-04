Корнильев Михаил Яковлевич 1712 — найти родственников по фамилии на Familio

Корнильев Михаил Яковлевич

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился 1712

умер 1766

Отец
Корнильев Яков Григорьевич1679 г.р.
Мать
Корнильева Анна Алексеевна1696 г.р.
Супруги
Корнильева Александра ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Корнильев АлексейНеизвестно г.р.
Корнильев Иван МихайловичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Корнильев Яков Григорьевич

Мать: Корнильева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнильев Алексей

Мать ребёнка: Корнильева Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Корнильева) Марья Михайловна

Мать ребёнка: Корнильева Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Корнильева) Кристина Михайловна

Мать ребёнка: Корнильева Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Корнильева) Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Корнильева Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнильев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Корнильева Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнильева Александра Ивановна

Смерть
1766

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