Корнильева Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнильев Алексей
Отец ребёнка: Корнильев Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Михайловна
Отец ребёнка: Корнильев Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кристина Михайловна
Отец ребёнка: Корнильев Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Корнильев Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнильев Иван Михайлович
Отец ребёнка: Корнильев Михаил Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно