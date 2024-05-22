Назаренко Петр Кузьмич 05.10.1839 — найти родственников по фамилии на Familio
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Назаренко Петр Кузьмич

Место рождения

Кагарлыки, Нежинский район, Нежинский округ

Дата рождения

05.10.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1839

Отец: Назаренко Кузьма Семенович

Мать: Назаренко (Горбач) Фотина Леонтьевна

Кагарлыки, Нежинский район, Нежинский округ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назаренко Евгения Андреевна

Рождение ребёнка
29.01.1871

Сын: Назаренко Вукол Петрович

Мать ребёнка: Назаренко Евгения Андреевна

Рождение ребёнка
15.11.1871

Дочь: Назаренко Ефросиния Петровна

Мать ребёнка: Назаренко Евгения Андреевна

Бракосочетание
25.04.1879

Жена: Назаренко (Иващенко) Ульяна Евстафьевна

Черняховка, Чернігівська область
у Петра второй брак, у Ульяны первый
Рождение ребёнка
24.08.1882

Дочь: Назаренко Наталия Петровна

Мать ребёнка: Назаренко (Иващенко) Ульяна Евстафьевна

Кагарлыки, Нежинский район, Нежинский округ
Рождение ребёнка
26.04.1886

Сын: Назаренко Феодосий Петрович

Мать ребёнка: Назаренко (Иващенко) Ульяна Евстафьевна

Кагарлыки, Нежинский район, Нежинский округ
Рождение ребёнка
18.05.1888

Дочь: Назаренко Елена Петровна

Мать ребёнка: Назаренко (Иващенко) Ульяна Евстафьевна

Кагарлыки, Нежинский район, Нежинский округ
Рождение ребёнка
19.09.1890

Сын: Назаренко Трофим Петрович

Мать ребёнка: Назаренко (Иващенко) Ульяна Евстафьевна

Кагарлыки, Нежинский район, Нежинский округ
Рождение ребёнка
21.09.1892

Дочь: Павлюк (Назаренко) Фекла Петровна

Мать ребёнка: Назаренко (Иващенко) Ульяна Евстафьевна

Кагарлыки, Нежинский район, Нежинский округ
Рождение ребёнка
26.01.1895

Дочь: Назаренко Анна Петровна

Мать ребёнка: Назаренко (Иващенко) Ульяна Евстафьевна

Кагарлыки, Нежинский район, Нежинский округ
Рождение ребёнка
19.10.1897

Сын: Назаренко Яков Петрович

Мать ребёнка: Назаренко (Иващенко) Ульяна Евстафьевна

Кагарлыки, Нежинский район, Нежинский округ
Рождение ребёнка
16.05.1900

Дочь: Назаренко Александра Петровна

Мать ребёнка: Назаренко (Иващенко) Ульяна Евстафьевна

Кагарлыки, Нежинский район, Нежинский округ
Рождение ребёнка
19.02.1903

Сын: Назаренко Максим Петрович

Мать ребёнка: Назаренко (Иващенко) Ульяна Евстафьевна

Кагарлыки, Нежинский район, Нежинский округ
Смерть
Неизвестно

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