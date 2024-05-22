Назаренко Петр Кузьмич
Место рождения
Дата рождения05.10.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Мать ребёнка: Назаренко Евгения Андреевна
Дочь: Назаренко Ефросиния Петровна
Мать ребёнка: Назаренко Евгения Андреевна
Дочь: Назаренко Наталия Петровна
Мать ребёнка: Назаренко (Иващенко) Ульяна Евстафьевна
Сын: Назаренко Феодосий Петрович
Мать ребёнка: Назаренко (Иващенко) Ульяна Евстафьевна
Дочь: Назаренко Елена Петровна
Мать ребёнка: Назаренко (Иващенко) Ульяна Евстафьевна
Сын: Назаренко Трофим Петрович
Мать ребёнка: Назаренко (Иващенко) Ульяна Евстафьевна
Дочь: Павлюк (Назаренко) Фекла Петровна
Мать ребёнка: Назаренко (Иващенко) Ульяна Евстафьевна
Дочь: Назаренко Анна Петровна
Мать ребёнка: Назаренко (Иващенко) Ульяна Евстафьевна
Мать ребёнка: Назаренко (Иващенко) Ульяна Евстафьевна
Дочь: Назаренко Александра Петровна
Мать ребёнка: Назаренко (Иващенко) Ульяна Евстафьевна
Сын: Назаренко Максим Петрович
Мать ребёнка: Назаренко (Иващенко) Ульяна Евстафьевна