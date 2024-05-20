Назаренко Евгения Андреевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Назаренко Евгения Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1839 г.р.

Дети

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаренко Петр Кузьмич

Рождение ребёнка
29.01.1871

Сын: Назаренко Вукол Петрович

Отец ребёнка: Назаренко Петр Кузьмич

Рождение ребёнка
15.11.1871

Дочь: Назаренко Ефросиния Петровна

Отец ребёнка: Назаренко Петр Кузьмич

Смерть
Неизвестно

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