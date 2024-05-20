Назаренко Феодосий Петрович
Место рождения
Дата рождения26.04.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1886
Бракосочетание
05.02.1910
Рождение ребёнка
07.01.1918
Сын: Назаренко Григорий Феодосьевич
Мать ребёнка: Назаренко (Глушенко) Мелания Логиновна
Рождение ребёнка
07.01.1918
Дочь: Назаренко Татьяна Феодосьевна
Мать ребёнка: Назаренко (Глушенко) Мелания Логиновна
Смерть
Неизвестно