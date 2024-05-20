Назаренко Феодосий Петрович 26.04.1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Назаренко Феодосий Петрович

Место рождения

Кагарлыки, Нежинский район, Нежинский округ

Дата рождения

26.04.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1886

Отец: Назаренко Петр Кузьмич

Мать: Назаренко (Иващенко) Ульяна Евстафьевна

Кагарлыки, Нежинский район, Нежинский округ
Бракосочетание
05.02.1910

Жена: Назаренко (Глушенко) Мелания Логиновна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.01.1918

Сын: Назаренко Григорий Феодосьевич

Мать ребёнка: Назаренко (Глушенко) Мелания Логиновна

Рождение ребёнка
07.01.1918

Дочь: Назаренко Татьяна Феодосьевна

Мать ребёнка: Назаренко (Глушенко) Мелания Логиновна

Переясловка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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