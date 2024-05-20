Назаренко Максим Петрович 19.02.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Назаренко Максим Петрович

Место рождения

Кагарлыки, Нежинский район, Нежинский округ

Дата рождения

19.02.1903

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1903

Отец: Назаренко Петр Кузьмич

Мать: Назаренко (Иващенко) Ульяна Евстафьевна

Кагарлыки, Нежинский район, Нежинский округ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаренко Петр Максимович

Мать ребёнка: Назаренко (Понька) Параскева Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назаренко Мария Максимовна

Мать ребёнка: Назаренко (Понька) Параскева Степановна

Кагарлыки, Нежинский район, Нежинский округ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назаренко (Понька) Параскева Степановна

Рождение ребёнка
22.06.1932

Сын: Назаренко Григорий Максимович

Мать ребёнка: Назаренко (Понька) Параскева Степановна

Кагарлыки, Нежинский район, Нежинский округ
Смерть
1943

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