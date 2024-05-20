Назаренко Максим Петрович
Место рождения
Дата рождения19.02.1903
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1903
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаренко Петр Максимович
Мать ребёнка: Назаренко (Понька) Параскева Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назаренко Мария Максимовна
Мать ребёнка: Назаренко (Понька) Параскева Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.06.1932
Сын: Назаренко Григорий Максимович
Мать ребёнка: Назаренко (Понька) Параскева Степановна
Смерть
1943