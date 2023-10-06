Назаренко Георгий Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазаренко Георгий Кузьмич

Назаренко Георгий Кузьмич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

27.05.1855

Дата смерти

21.02.1883

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1855

Отец: Назаренко Кузьма Семенович

Мать: Назаренко Фотина Леонтьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.11.1879

Сын: Назаренко Митрофан Георгиевич

Мать ребёнка: Назаренко Мария Матвеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.01.1881

Сын: Назаренко Ефимий Георгиевич

Мать ребёнка: Назаренко Мария Матвеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1881

Сын: Назаренко Фома Георгиевич

Мать ребёнка: Назаренко Мария Матвеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.09.1882

Сын: Назаренко Созонт Георгиевич

Мать ребёнка: Назаренко Мария Матвеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
21.02.1883
Черниговская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close