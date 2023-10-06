Назаренко Георгий Кузьмич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения27.05.1855
Дата смерти21.02.1883
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1855
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.11.1879
Сын: Назаренко Митрофан Георгиевич
Мать ребёнка: Назаренко Мария Матвеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.01.1881
Сын: Назаренко Ефимий Георгиевич
Мать ребёнка: Назаренко Мария Матвеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1881
Сын: Назаренко Фома Георгиевич
Мать ребёнка: Назаренко Мария Матвеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.09.1882
Сын: Назаренко Созонт Георгиевич
Мать ребёнка: Назаренко Мария Матвеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
21.02.1883
Черниговская губерния, Российская империя