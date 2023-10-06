Назаренко (Кобызская) Мария Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазаренко (Кобызская) Мария Матвеевна

Назаренко (Кобызская) Мария Матвеевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

17.10.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1857

Отец: Кобызский Матвей Федорович

Мать: Кобызская Стефанида Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
14.01.1879

Муж: не указан

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.11.1879

Сын: Назаренко Митрофан Георгиевич

Отец ребёнка: Назаренко Георгий Кузьмич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.01.1881

Сын: Назаренко Ефимий Георгиевич

Отец ребёнка: Назаренко Георгий Кузьмич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1881

Сын: Назаренко Фома Георгиевич

Отец ребёнка: Назаренко Георгий Кузьмич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.09.1882

Сын: Назаренко Созонт Георгиевич

Отец ребёнка: Назаренко Георгий Кузьмич

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close