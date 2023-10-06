Назаренко (Кобызская) Мария Матвеевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения17.10.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1857
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
14.01.1879
Муж: не указан
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.11.1879
Сын: Назаренко Митрофан Георгиевич
Отец ребёнка: Назаренко Георгий Кузьмич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.01.1881
Сын: Назаренко Ефимий Георгиевич
Отец ребёнка: Назаренко Георгий Кузьмич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1881
Сын: Назаренко Фома Георгиевич
Отец ребёнка: Назаренко Георгий Кузьмич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.09.1882
Сын: Назаренко Созонт Георгиевич
Отец ребёнка: Назаренко Георгий Кузьмич
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно