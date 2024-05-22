Кобызская Стефанида Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1856
Сын: Кобызский Прокофий Матвеевич
Отец ребёнка: Кобызский Матвей Федорович
Рождение ребёнка
17.10.1857
Дочь: Назаренко (Кобызская) Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Кобызский Матвей Федорович
Рождение ребёнка
16.01.1860
Дочь: Кобызская Ксения Матвеевна
Отец ребёнка: Кобызский Матвей Федорович
Рождение ребёнка
07.01.1861
Дочь: Кобызская Домникия Матвеевна
Отец ребёнка: Кобызский Матвей Федорович
Рождение ребёнка
23.01.1864
Сын: Кобызский Ефрем Матвеевич
Отец ребёнка: Кобызский Матвей Федорович