Кобызская Стефанида Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобызская Стефанида Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1856

Сын: Кобызский Прокофий Матвеевич

Отец ребёнка: Кобызский Матвей Федорович

Кагарлыки, Нежинский район, Нежинский округ
Рождение ребёнка
17.10.1857

Дочь: Назаренко (Кобызская) Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Кобызский Матвей Федорович

Кагарлыки, Нежинский район, Нежинский округ
Рождение ребёнка
16.01.1860

Дочь: Кобызская Ксения Матвеевна

Отец ребёнка: Кобызский Матвей Федорович

Кагарлыки, Нежинский район, Нежинский округ
Рождение ребёнка
07.01.1861

Дочь: Кобызская Домникия Матвеевна

Отец ребёнка: Кобызский Матвей Федорович

Кагарлыки, Нежинский район, Нежинский округ
Рождение ребёнка
23.01.1864

Сын: Кобызский Ефрем Матвеевич

Отец ребёнка: Кобызский Матвей Федорович

Кагарлыки, Нежинский район, Нежинский округ

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