Капшук Трофим Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1969
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.50
Сын: Капшук Василий Трофимович
Мать ребёнка: Капшук Александра Антоновна
Рождение
1913
Рождение ребёнка
01.09.1935
Мать ребёнка: Капшук Александра Антоновна
Рождение ребёнка
03.10.1952
Дочь: Капшук Галина Трофимовна
Мать ребёнка: Капшук Александра Антоновна
Смерть
1969