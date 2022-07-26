Капшук Трофим Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капшук Трофим Стефанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.50

Сын: Капшук Василий Трофимович

Мать ребёнка: Капшук Александра Антоновна

Рождение
1913

Отец: Капшук Стефан Владимирович

Мать: Капшук Ипистиния Иларионовна

Рождение ребёнка
01.09.1935

Сын: Капшук Михаил Трофимович

Мать ребёнка: Капшук Александра Антоновна

Рождение ребёнка
03.10.1952

Дочь: Капшук Галина Трофимовна

Мать ребёнка: Капшук Александра Антоновна

Смерть
1969
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