Капшук Александра Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1915
Дата смерти27.04.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.50
Сын: Капшук Василий Трофимович
Отец ребёнка: Капшук Трофим Стефанович
Рождение
15.04.1915
Отец: Петряник Антон Никитич
Мать: Петряник Евдокия
Рождение ребёнка
01.09.1935
Отец ребёнка: Капшук Трофим Стефанович
Рождение ребёнка
03.10.1952
Дочь: Капшук Галина Трофимовна
Отец ребёнка: Капшук Трофим Стефанович
Смерть
27.04.1985