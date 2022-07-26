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Капшук Александра Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1915

Дата смерти

27.04.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.50

Сын: Капшук Василий Трофимович

Отец ребёнка: Капшук Трофим Стефанович

Рождение
15.04.1915

Отец: Петряник Антон Никитич

Мать: Петряник Евдокия

Рождение ребёнка
01.09.1935

Сын: Капшук Михаил Трофимович

Отец ребёнка: Капшук Трофим Стефанович

Рождение ребёнка
03.10.1952

Дочь: Капшук Галина Трофимовна

Отец ребёнка: Капшук Трофим Стефанович

Смерть
27.04.1985
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