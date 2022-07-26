Капшук Галина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капшук Галина Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1952

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1952

Отец: Капшук Трофим Стефанович

Мать: Капшук Александра Антоновна

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