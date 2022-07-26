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Капшук Галина Трофимовна
Капшук Галина Трофимовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.10.1952
Пол
Женский
Отец
Капшук Трофим Стефанович
1913 г.р.
Мать
Капшук Александра Антоновна
1915 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1952
Отец:
Капшук Трофим Стефанович
Мать:
Капшук Александра Антоновна
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