Капшук Ипистиния Иларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капшук Ипистиния Иларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

09.11.1961

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Илларион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Капшук Егор Стефанович

Отец ребёнка: Капшук Стефан Владимирович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Капшук Мефодий Стефанович

Отец ребёнка: Капшук Стефан Владимирович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Капшук Полина Стефановна

Отец ребёнка: Капшук Стефан Владимирович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Капшук Ольга Стефановна

Отец ребёнка: Капшук Стефан Владимирович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Капшук Павел Стефанович

Отец ребёнка: Капшук Стефан Владимирович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Капшук Василий Стефанович

Отец ребёнка: Капшук Стефан Владимирович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Капшук Трофим Стефанович

Отец ребёнка: Капшук Стефан Владимирович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Капшук Алексей Стефанович

Отец ребёнка: Капшук Стефан Владимирович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Капшук Мария Стефановна

Отец ребёнка: Капшук Стефан Владимирович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Капшук Егор Стефанович

Отец ребёнка: Капшук Стефан Владимирович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Капшук Сергей Стефанович

Отец ребёнка: Капшук Стефан Владимирович

Смерть
09.11.1961
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