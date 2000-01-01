Капшук Ипистиния Иларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти09.11.1961
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Илларион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Капшук Стефан Владимирович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Капшук Мефодий Стефанович
Отец ребёнка: Капшук Стефан Владимирович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Капшук Полина Стефановна
Отец ребёнка: Капшук Стефан Владимирович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Капшук Ольга Стефановна
Отец ребёнка: Капшук Стефан Владимирович
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Капшук Стефан Владимирович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Капшук Василий Стефанович
Отец ребёнка: Капшук Стефан Владимирович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Капшук Стефан Владимирович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Капшук Алексей Стефанович
Отец ребёнка: Капшук Стефан Владимирович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Капшук Мария Стефановна
Отец ребёнка: Капшук Стефан Владимирович
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Капшук Стефан Владимирович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Капшук Стефан Владимирович
Смерть
09.11.1961