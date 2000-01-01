Капшук Стефан Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти1948
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Капшук Владимир Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Капшук Ипистиния Иларионовна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Капшук Мефодий Стефанович
Мать ребёнка: Капшук Ипистиния Иларионовна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Капшук Полина Стефановна
Мать ребёнка: Капшук Ипистиния Иларионовна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Капшук Ольга Стефановна
Мать ребёнка: Капшук Ипистиния Иларионовна
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Капшук Ипистиния Иларионовна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Капшук Василий Стефанович
Мать ребёнка: Капшук Ипистиния Иларионовна
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Капшук Ипистиния Иларионовна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Капшук Алексей Стефанович
Мать ребёнка: Капшук Ипистиния Иларионовна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Капшук Мария Стефановна
Мать ребёнка: Капшук Ипистиния Иларионовна
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Капшук Ипистиния Иларионовна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Капшук Ипистиния Иларионовна
Смерть
1948