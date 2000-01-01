Капшук Стефан Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКапшук Стефан Владимирович

Капшук Стефан Владимирович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Капшук Владимир Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Капшук Егор Стефанович

Мать ребёнка: Капшук Ипистиния Иларионовна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Капшук Мефодий Стефанович

Мать ребёнка: Капшук Ипистиния Иларионовна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Капшук Полина Стефановна

Мать ребёнка: Капшук Ипистиния Иларионовна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Капшук Ольга Стефановна

Мать ребёнка: Капшук Ипистиния Иларионовна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Капшук Павел Стефанович

Мать ребёнка: Капшук Ипистиния Иларионовна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Капшук Василий Стефанович

Мать ребёнка: Капшук Ипистиния Иларионовна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Капшук Трофим Стефанович

Мать ребёнка: Капшук Ипистиния Иларионовна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Капшук Алексей Стефанович

Мать ребёнка: Капшук Ипистиния Иларионовна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Капшук Мария Стефановна

Мать ребёнка: Капшук Ипистиния Иларионовна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Капшук Егор Стефанович

Мать ребёнка: Капшук Ипистиния Иларионовна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Капшук Сергей Стефанович

Мать ребёнка: Капшук Ипистиния Иларионовна

Смерть
1948
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close