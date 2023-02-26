Широков Никей (Аникей) Дмитриев
Место рожденияд.Починок Лункин Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1800
Дата смерти1843
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Широкий Дмитрий Иванов
Мать: Евдокия Сафронова
д.Починок Лункин Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: ?
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Александра Аникеева
Мать ребёнка: ?
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Ксения Аникеева
Мать ребёнка: ?
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1843
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.