Широков Никей (Аникей) Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широков Никей (Аникей) Дмитриев

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Место рождения

д.Починок Лункин Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1800

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Широкий Дмитрий Иванов

Мать: Евдокия Сафронова

д.Починок Лункин Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1825

Сын: Широков Гаврила Аникеев

Мать ребёнка: ?

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Александра Аникеева

Мать ребёнка: ?

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Ксения Аникеева

Мать ребёнка: ?

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1843
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
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