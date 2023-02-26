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Широков Гаврила Аникеев

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Место рождения

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Широков Никей (Аникей) Дмитриев

Мать: ?

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Агафия Гаврилова

Мать ребёнка: Широкова Ксения Лавринова

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широкова Ксения Лавринова

Смерть
Неизвестно
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