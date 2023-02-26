Широков Гаврила Аникеев
Место рожденияд.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Широков Никей (Аникей) Дмитриев
Мать: ?
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Агафия Гаврилова
Мать ребёнка: Широкова Ксения Лавринова
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно