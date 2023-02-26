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Широкова Ксения Лавринова

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Место рождения

д.Починок Лункин Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1790 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Лаврин Ерофеев

Мать: не указана

д.Починок Лункин Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Агафия Гаврилова

Отец ребёнка: Широков Гаврила Аникеев

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широков Гаврила Аникеев

Смерть
Неизвестно
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