Широкова Ксения Лавринова
Место рожденияд.Починок Лункин Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Лаврин Ерофеев
Мать: не указана
д.Починок Лункин Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Агафия Гаврилова
Отец ребёнка: Широков Гаврила Аникеев
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно