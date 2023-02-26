Широкий Дмитрий Иванов
Место рожденияд.Починок Лункин Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1772
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Широкий Иван Леонов
Мать: Федора Фёдорова
д.Починок Лункин Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Евдокия Сафронова
д.Починок Лункин Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Евдокия Сафронова
д.Починок Лункин Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1800
Сын: Широков Никей (Аникей) Дмитриев
Мать ребёнка: Евдокия Сафронова
д.Починок Лункин Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Евдокия Сафронова
д.Починок Лункин Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.09.1807
Дочь: Елизавета Дмитриева
Мать ребёнка: Евдокия Сафронова
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1834
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.