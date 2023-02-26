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Широкий Дмитрий Иванов

Место рождения

д.Починок Лункин Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1772

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Широкий Иван Леонов

Мать: Федора Фёдорова

д.Починок Лункин Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1791

Сын: Широков Никита Дмитриев

Мать ребёнка: Евдокия Сафронова

д.Починок Лункин Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1793

Сын: Широков Сергей Дмитриев

Мать ребёнка: Евдокия Сафронова

д.Починок Лункин Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1800

Сын: Широков Никей (Аникей) Дмитриев

Мать ребёнка: Евдокия Сафронова

д.Починок Лункин Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805

Сын: Широков Сафон Дмитриев

Мать ребёнка: Евдокия Сафронова

д.Починок Лункин Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.09.1807

Дочь: Елизавета Дмитриева

Мать ребёнка: Евдокия Сафронова

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1834
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.