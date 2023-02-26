Широков Сафон Дмитриев
Место рожденияд.Починок Лункин Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1805
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Широкий Дмитрий Иванов
Мать: Евдокия Сафронова
д.Починок Лункин Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Дария Сафонова
Мать ребёнка: Широкова Мария Алексеева
д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.11.1833
Мать ребёнка: Широкова Мария Алексеева
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Пелагея Сафонова
Мать ребёнка: Широкова Мария Алексеева
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Широкова Мария Алексеева
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Улита Сафонова
Мать ребёнка: Широкова Мария Алексеева
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1848
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Марфа Сафонова
Мать ребёнка: Широкова Мария Алексеева
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.