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Широков Сафон Дмитриев

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Место рождения

д.Починок Лункин Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1805

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Широкий Дмитрий Иванов

Мать: Евдокия Сафронова

д.Починок Лункин Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Дария Сафонова

Мать ребёнка: Широкова Мария Алексеева

д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.11.1833

Сын: Широков Андрей Сафонов

Мать ребёнка: Широкова Мария Алексеева

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Пелагея Сафонова

Мать ребёнка: Широкова Мария Алексеева

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1838

Сын: Широков Трофим Сафонов

Мать ребёнка: Широкова Мария Алексеева

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Улита Сафонова

Мать ребёнка: Широкова Мария Алексеева

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1848
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Марфа Сафонова

Мать ребёнка: Широкова Мария Алексеева

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
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