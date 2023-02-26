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Широкова Мария Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Дария Сафонова

Отец ребёнка: Широков Сафон Дмитриев

д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.11.1833

Сын: Широков Андрей Сафонов

Отец ребёнка: Широков Сафон Дмитриев

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Пелагея Сафонова

Отец ребёнка: Широков Сафон Дмитриев

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1838

Сын: Широков Трофим Сафонов

Отец ребёнка: Широков Сафон Дмитриев

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Улита Сафонова

Отец ребёнка: Широков Сафон Дмитриев

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Марфа Сафонова

Отец ребёнка: Широков Сафон Дмитриев

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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