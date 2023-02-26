Широкова Мария Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Дария Сафонова
Отец ребёнка: Широков Сафон Дмитриев
д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.11.1833
Отец ребёнка: Широков Сафон Дмитриев
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Пелагея Сафонова
Отец ребёнка: Широков Сафон Дмитриев
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Широков Сафон Дмитриев
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Улита Сафонова
Отец ребёнка: Широков Сафон Дмитриев
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Марфа Сафонова
Отец ребёнка: Широков Сафон Дмитриев
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно