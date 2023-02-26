(Широкова) Дария Сафонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Широкова) Дария Сафонова

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Место рождения

д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1805 г.р.

Мать

1806 г.р.

Муж

1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Широков Сафон Дмитриев

Мать: Широкова Мария Алексеева

д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.05.1848

Муж: Прокофий Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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