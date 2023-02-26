(Широкова) Дария Сафонова
Место рожденияд.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Широков Сафон Дмитриев
Мать: Широкова Мария Алексеева
д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.05.1848
Муж: Прокофий Андреев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно