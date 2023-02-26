Прокофий Андреев
Место рожденияд.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Андрей Авдеев
Мать: Матрона Павлова
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Бракосочетание
31.05.1848
Жена: Дария Сафонова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно