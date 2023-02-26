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Прокофий Андреев

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Место рождения

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1793 г.р.

Мать

1799 г.р.

Жена

1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Андрей Авдеев

Мать: Матрона Павлова

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Бракосочетание
31.05.1848

Жена: Дария Сафонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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