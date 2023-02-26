Евдокия Сафронова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Широкий Дмитрий Иванов
д.Починок Лункин Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Широкий Дмитрий Иванов
д.Починок Лункин Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1800
Сын: Широков Никей (Аникей) Дмитриев
Отец ребёнка: Широкий Дмитрий Иванов
д.Починок Лункин Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Широкий Дмитрий Иванов
д.Починок Лункин Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.09.1807
Дочь: Елизавета Дмитриева
Отец ребёнка: Широкий Дмитрий Иванов
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно