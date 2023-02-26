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Евдокия Сафронова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Широков Никита Дмитриев

Отец ребёнка: Широкий Дмитрий Иванов

д.Починок Лункин Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1793

Сын: Широков Сергей Дмитриев

Отец ребёнка: Широкий Дмитрий Иванов

д.Починок Лункин Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1800

Сын: Широков Никей (Аникей) Дмитриев

Отец ребёнка: Широкий Дмитрий Иванов

д.Починок Лункин Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805

Сын: Широков Сафон Дмитриев

Отец ребёнка: Широкий Дмитрий Иванов

д.Починок Лункин Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.09.1807

Дочь: Елизавета Дмитриева

Отец ребёнка: Широкий Дмитрий Иванов

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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