Федос Савельев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедос Савельев

Федос Савельев

avatar

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1764 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1774

Дочь: Дария Федосова

Мать ребёнка: Ксения Матвеева

Рождение ребёнка
До 1774

Сын: Моисей Федосов

Мать ребёнка: Ксения Матвеева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1781

Сын: Василий Федосов

Мать ребёнка: Ксения Матвеева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1782

Дочь: Пелагия Федосова

Мать ребёнка: Ксения Матвеева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.03.1793

Сын: Никифор Федосов

Мать ребёнка: Ксения Матвеева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.01.1796

Дочь: Ксения Федосова

Мать ребёнка: Ксения Матвеева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
01.05.1799

Жена: Васса Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.02.1800

Дочь: Агафия Федосова

Мать ребёнка: Васса Филиппова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.09.1801

Дочь: Фёкла Федосова

Мать ребёнка: Васса Филиппова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1815

Сын: Терентий Федосов

Мать ребёнка: Ксения Матвеева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close