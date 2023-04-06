Федос Савельев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1774
Дочь: Дария Федосова
Мать ребёнка: Ксения Матвеева
Рождение ребёнка
До 1774
Сын: Моисей Федосов
Мать ребёнка: Ксения Матвеева
Рождение ребёнка
До 1781
Сын: Василий Федосов
Мать ребёнка: Ксения Матвеева
Рождение ребёнка
До 1782
Дочь: Пелагия Федосова
Мать ребёнка: Ксения Матвеева
Рождение ребёнка
13.03.1793
Сын: Никифор Федосов
Мать ребёнка: Ксения Матвеева
Рождение ребёнка
25.01.1796
Дочь: Ксения Федосова
Мать ребёнка: Ксения Матвеева
Бракосочетание
01.05.1799
Жена: Васса Филиппова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.02.1800
Дочь: Агафия Федосова
Мать ребёнка: Васса Филиппова
Рождение ребёнка
26.09.1801
Дочь: Фёкла Федосова
Мать ребёнка: Васса Филиппова
Рождение ребёнка
До 1815
Сын: Терентий Федосов
Мать ребёнка: Ксения Матвеева
Смерть
Неизвестно