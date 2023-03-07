Василий Федосов
Место рождения
Дата рожденияДо 1781
Дата смерти27.07.1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1781
Отец: Федос Савельев
Мать: Ксения Матвеева
Бракосочетание
12.01.1799
Жена: Домникия (Ефимова)
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.01.1800
Сын: Ефрем Васильев
Мать ребёнка: Домникия (Ефимова)
Рождение ребёнка
22.02.1801
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Домникия (Ефимова)
Рождение ребёнка
07.06.1803
Сын: Федот ст
Мать ребёнка: Домникия (Ефимова)
Рождение ребёнка
03.03.1805
Сын: Федот Васильев
Мать ребёнка: Домникия (Ефимова)
Рождение ребёнка
10.03.1806
Сын: Сафроний Васильев
Мать ребёнка: Домникия (Ефимова)
Рождение ребёнка
01.12.1807
Дочь: Варвара Васильева
Мать ребёнка: Домникия (Ефимова)
Рождение ребёнка
1814
Сын: Филипп Васильев
Мать ребёнка: Домникия (Ефимова)
Бракосочетание
18.02.1823
Жена: Евдокия Васильева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.06.1824
Дочь: Акилина ст
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
?.12.1829
Дочь: Варвара Васильева
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
05.06.1831
Дочь: Акилина Васильева
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Смерть
27.07.1831