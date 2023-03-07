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Василий Федосов

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1781

Дата смерти

27.07.1831

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1781

Отец: Федос Савельев

Мать: Ксения Матвеева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
12.01.1799

Жена: Домникия (Ефимова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.01.1800

Сын: Ефрем Васильев

Мать ребёнка: Домникия (Ефимова)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.02.1801

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Домникия (Ефимова)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.06.1803

Сын: Федот ст

Мать ребёнка: Домникия (Ефимова)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.03.1805

Сын: Федот Васильев

Мать ребёнка: Домникия (Ефимова)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.03.1806

Сын: Сафроний Васильев

Мать ребёнка: Домникия (Ефимова)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.12.1807

Дочь: Варвара Васильева

Мать ребёнка: Домникия (Ефимова)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Филипп Васильев

Мать ребёнка: Домникия (Ефимова)

Бракосочетание
18.02.1823

Жена: Евдокия Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.06.1824

Дочь: Акилина ст

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.12.1829

Дочь: Варвара Васильева

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.06.1831

Дочь: Акилина Васильева

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
27.07.1831
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