Домникия (Ефимова)
Место рожденияд.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1786
Дата смерти20.07.1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.01.1799
Муж: Василий Федосов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.01.1800
Сын: Ефрем Васильев
Отец ребёнка: Василий Федосов
Рождение ребёнка
22.02.1801
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Василий Федосов
Рождение ребёнка
07.06.1803
Сын: Федот ст
Отец ребёнка: Василий Федосов
Рождение ребёнка
03.03.1805
Сын: Федот Васильев
Отец ребёнка: Василий Федосов
Рождение ребёнка
10.03.1806
Сын: Сафроний Васильев
Отец ребёнка: Василий Федосов
Рождение ребёнка
01.12.1807
Дочь: Варвара Васильева
Отец ребёнка: Василий Федосов
Рождение ребёнка
1814
Сын: Филипп Васильев
Отец ребёнка: Василий Федосов
Смерть
20.07.1821