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Домникия (Ефимова)

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Место рождения

д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1786

Дата смерти

20.07.1821

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1781 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.01.1799

Муж: Василий Федосов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.01.1800

Сын: Ефрем Васильев

Отец ребёнка: Василий Федосов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.02.1801

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Василий Федосов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.06.1803

Сын: Федот ст

Отец ребёнка: Василий Федосов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.03.1805

Сын: Федот Васильев

Отец ребёнка: Василий Федосов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.03.1806

Сын: Сафроний Васильев

Отец ребёнка: Василий Федосов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.12.1807

Дочь: Варвара Васильева

Отец ребёнка: Василий Федосов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Филипп Васильев

Отец ребёнка: Василий Федосов

Смерть
20.07.1821
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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