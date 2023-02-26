Ксения Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти07.03.1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1774
Дочь: Дария Федосова
Отец ребёнка: Федос Савельев
Рождение ребёнка
До 1774
Сын: Моисей Федосов
Отец ребёнка: Федос Савельев
Рождение ребёнка
До 1781
Сын: Василий Федосов
Отец ребёнка: Федос Савельев
Рождение ребёнка
До 1782
Дочь: Пелагия Федосова
Отец ребёнка: Федос Савельев
Рождение ребёнка
13.03.1793
Сын: Никифор Федосов
Отец ребёнка: Федос Савельев
Рождение ребёнка
25.01.1796
Дочь: Ксения Федосова
Отец ребёнка: Федос Савельев
Смерть
07.03.1799
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1815
Сын: Терентий Федосов
Отец ребёнка: Федос Савельев