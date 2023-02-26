Ксения Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

07.03.1799

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1774

Дочь: Дария Федосова

Отец ребёнка: Федос Савельев

Рождение ребёнка
До 1774

Сын: Моисей Федосов

Отец ребёнка: Федос Савельев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1781

Сын: Василий Федосов

Отец ребёнка: Федос Савельев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1782

Дочь: Пелагия Федосова

Отец ребёнка: Федос Савельев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.03.1793

Сын: Никифор Федосов

Отец ребёнка: Федос Савельев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.01.1796

Дочь: Ксения Федосова

Отец ребёнка: Федос Савельев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
07.03.1799
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1815

Сын: Терентий Федосов

Отец ребёнка: Федос Савельев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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