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Пелагия Федосова

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1757 г.р.

Мать

1757 г.р.

Муж

1778 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: Федос Савельев

Мать: Ксения Матвеева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.10.1798

Муж: Трофим Корнилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Евгения Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Корнилов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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