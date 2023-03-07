Пелагия Федосова
Место рождения
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782
Отец: Федос Савельев
Мать: Ксения Матвеева
Бракосочетание
31.10.1798
Муж: Трофим Корнилов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Евгения Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Корнилов
Смерть
Неизвестно