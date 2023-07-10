Череповская (Морозевская) Варвара Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912 ст.
Дата смерти17.05.1963
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912 ст.
Рождение ребёнка
20.02.1935
Сын: Череповский Владимир Егорович
Отец ребёнка: Череповский Егор Иванович
Цыган | Книга записей актов гражданского состояния ЗАГС Калужской области
Рождение ребёнка
08.06.1937
Сын: Череповский Василий Егорович
Отец ребёнка: Череповский Егор Иванович
Рождение ребёнка
11.11.1944
Отец ребёнка: Ющенко Петр Лукич
Березовка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.08.1946
Отец ребёнка: Ющенко Петр Лукич
Казначеево, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ющенко Петр Лукич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Колодези, станция, Богородицкий район, Тульская область, Российская Федерация
Смерть
17.05.1963
Колодези, станция, Богородицкий район, Тульская область, Российская Федерация