Череповская (Морозевская) Варвара Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Череповская (Морозевская) Варвара Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912 ст.

Дата смерти

17.05.1963

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912 ст.

Отец: Морозевский Дмитрий Иванович

Мать: Морозевская Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
20.02.1935

Сын: Череповский Владимир Егорович

Отец ребёнка: Череповский Егор Иванович

Чебуши, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Цыган | Книга записей актов гражданского состояния ЗАГС Калужской области
Рождение ребёнка
08.06.1937

Сын: Череповский Василий Егорович

Отец ребёнка: Череповский Егор Иванович

Чебуши, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
11.11.1944

Сын: Ющенко Валерий Петрович

Отец ребёнка: Ющенко Петр Лукич

Березовка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.08.1946

Сын: Череповский Лев Петрович

Отец ребёнка: Ющенко Петр Лукич

Казначеево, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ющенко Петр Лукич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Череповский Егор Иванович

Место жительства
Неизвестно
Колодези, станция, Богородицкий район, Тульская область, Российская Федерация
Смерть
17.05.1963
Колодези, станция, Богородицкий район, Тульская область, Российская Федерация
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