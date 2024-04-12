Череповский Егор Иванович
Место рождения
Дата рождения01.01.1906 ст.
Дата смерти28.11.1937
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1906 ст.
Осуждение
04.06.1933
Кимовский район, Московская область, Российская Федерация
Осужден народным судом Кимовского р-на Московской обл. по ст. 166 УК (конокрадство) к 5 годам лишения свободы, совершил побег.
Рождение ребёнка
20.02.1935
Сын: Череповский Владимир Егорович
Мать ребёнка: Череповская Варвара Дмитриевна
Цыган | Книга записей актов гражданского состояния ЗАГС Калужской области
Осуждение
1935
Осужден по ст. 74 УК (хулиганство) к 06 месяцам ИТР.
Рождение ребёнка
08.06.1937
Сын: Череповский Василий Егорович
Мать ребёнка: Череповская Варвара Дмитриевна
Арест
23.10.1937
Спас-Деминский р-н, Калужская область, Российская Федерация
За кражу коней из конюшни колхоза "Авангард" Спас-Деменского р-на.
Осуждение
28.11.1937
Смоленская область, РСФСР, СССР
Осужден решением тройки УНКВД Смоленской области по ст. 82 (побег), ст. 35 Закона от 07.08.1932 г. к высшей мере наказания. | ИЦ УМВД Калужской области, Архивное дело № 2391-СО
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Без определенного рода занятий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.11.1937
Смоленская область, РСФСР, СССР
Причина смерти: Высшая мера наказания