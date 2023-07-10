Череповский Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Череповский Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1931

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Череповский Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1906 ст.

Сын: Череповский Егор Иванович

Мать ребёнка: Череповская Прасковья Федоровна

Чебуши, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1913 ст.

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Череповская Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
26.07.1925

Сын: Череповский Владимир Иванович

Мать ребёнка: Череповская Прасковья Федоровна

Чебуши, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
26.07.1925

Дочь: Череповская Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Череповская Прасковья Федоровна

Чебуши, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Мария (Марфа) Ивановна

Мать ребёнка: Череповская Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Череповская Прасковья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Череповская Прасковья Федоровна

Смерть
После 1931
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