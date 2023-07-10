Череповский Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1931
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Череповский Иван
Рождение ребёнка
01.01.1906 ст.
Сын: Череповский Егор Иванович
Мать ребёнка: Череповская Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
1913 ст.
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Череповская Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
26.07.1925
Сын: Череповский Владимир Иванович
Мать ребёнка: Череповская Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
26.07.1925
Дочь: Череповская Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Череповская Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Мария (Марфа) Ивановна
Мать ребёнка: Череповская Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Череповская Прасковья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1931