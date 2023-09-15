Ющенко Петр Лукич
Место рождения
Дата рождения15.10.1925
Дата смерти27.12.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1944
Мать ребёнка: Череповская Варвара Дмитриевна
Березовка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.08.1946
Мать ребёнка: Череповская Варвара Дмитриевна
Казначеево, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.12.1983
Заолешенка, Суджанский муниципальный район, Курская область