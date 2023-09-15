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Ющенко Петр Лукич

Место рождения

Сычевка, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

15.10.1925

Дата смерти

27.12.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Сычевка, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.11.1944

Сын: Ющенко Валерий Петрович

Мать ребёнка: Череповская Варвара Дмитриевна

Березовка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.08.1946

Сын: Череповский Лев Петрович

Мать ребёнка: Череповская Варвара Дмитриевна

Казначеево, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Череповская Варвара Дмитриевна

Смерть
27.12.1983
Заолешенка, Суджанский муниципальный район, Курская область
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