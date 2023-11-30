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Кукушкин Валентин Петрович

Место рождения

Астрецово, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

28.04.1909 ст.

Дата смерти

14.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1909 ст.

Отец: Кукушкин Пётр Иванович

Мать: Кукушкина Аграфена Львовна

Астрецово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кукушкина Лидия Валентиновна

Мать ребёнка: Кукушкина Клавдия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кукушкина Клавдия Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Астрецово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
18.03.1936

Сын: Кукушкин Владимир Валентинович

Мать ребёнка: Кукушкина Клавдия Алексеевна

Рождение ребёнка
27.06.1938

Сын: Кукушкин Вячеслав Валентинович

Мать ребёнка: Кукушкина Клавдия Алексеевна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Кукушкина Валентина Валентиновна

Мать ребёнка: Кукушкина Клавдия Алексеевна

Смерть
14.10.1941

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