Кукушкин Валентин Петрович
Место рождения
Дата рождения28.04.1909 ст.
Дата смерти14.10.1941
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1909 ст.
Отец: Кукушкин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кукушкина Лидия Валентиновна
Мать ребёнка: Кукушкина Клавдия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1936
Сын: Кукушкин Владимир Валентинович
Мать ребёнка: Кукушкина Клавдия Алексеевна
Рождение ребёнка
27.06.1938
Сын: Кукушкин Вячеслав Валентинович
Мать ребёнка: Кукушкина Клавдия Алексеевна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Кукушкина Валентина Валентиновна
Мать ребёнка: Кукушкина Клавдия Алексеевна
Смерть
14.10.1941