Кукушкина Клавдия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукушкина Клавдия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кукушкина Лидия Валентиновна

Отец ребёнка: Кукушкин Валентин Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кукушкин Валентин Петрович

Рождение ребёнка
18.03.1936

Сын: Кукушкин Владимир Валентинович

Отец ребёнка: Кукушкин Валентин Петрович

Рождение ребёнка
27.06.1938

Сын: Кукушкин Вячеслав Валентинович

Отец ребёнка: Кукушкин Валентин Петрович

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Кукушкина Валентина Валентиновна

Отец ребёнка: Кукушкин Валентин Петрович

Смерть
Неизвестно

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