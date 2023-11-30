Кукушкина Клавдия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кукушкина Лидия Валентиновна
Отец ребёнка: Кукушкин Валентин Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1936
Сын: Кукушкин Владимир Валентинович
Отец ребёнка: Кукушкин Валентин Петрович
Рождение ребёнка
27.06.1938
Сын: Кукушкин Вячеслав Валентинович
Отец ребёнка: Кукушкин Валентин Петрович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Кукушкина Валентина Валентиновна
Отец ребёнка: Кукушкин Валентин Петрович
Смерть
Неизвестно