Кукушкин Пётр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1919
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кукушкин Александр Петрович
Мать ребёнка: Кукушкина Аграфена Львовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.03.1906 ст.
Дочь: Кукушкина Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Кукушкина Аграфена Львовна
Рождение ребёнка
21.09.1907
Дочь: Кукушкина Людмила Петровна
Мать ребёнка: Кукушкина Аграфена Львовна
Рождение ребёнка
28.04.1909 ст.
Сын: Кукушкин Валентин Петрович
Мать ребёнка: Кукушкина Аграфена Львовна
Рождение ребёнка
02.10.1913 ст.
Сын: Кукушкин Александр Петрович
Мать ребёнка: Кукушкина Аграфена Львовна
Рождение ребёнка
03.06.1915 ст.
Дочь: Кукушкина Антонина Петровна
Мать ребёнка: Кукушкина Аграфена Львовна
Смерть
1919
Рождение ребёнка
1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кукушкина Аграфена Львовна