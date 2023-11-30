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Кукушкин Пётр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кукушкин Иван Исидорович

Мать: Кукушкина Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кукушкин Александр Петрович

Мать ребёнка: Кукушкина Аграфена Львовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кукушкина Аграфена Львовна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.03.1906 ст.

Дочь: Кукушкина Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Кукушкина Аграфена Львовна

Рождение ребёнка
21.09.1907

Дочь: Кукушкина Людмила Петровна

Мать ребёнка: Кукушкина Аграфена Львовна

Астрецово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
28.04.1909 ст.

Сын: Кукушкин Валентин Петрович

Мать ребёнка: Кукушкина Аграфена Львовна

Астрецово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
02.10.1913 ст.

Сын: Кукушкин Александр Петрович

Мать ребёнка: Кукушкина Аграфена Львовна

Рождение ребёнка
03.06.1915 ст.

Дочь: Кукушкина Антонина Петровна

Мать ребёнка: Кукушкина Аграфена Львовна

Смерть
1919
Рождение ребёнка
1920

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Мать ребёнка: Кукушкина Аграфена Львовна

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