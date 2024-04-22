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Бычков Харлампий Тимофеевич

Место рождения

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бычков Тимофей Федотович

Мать: не указана

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1835

Сын: Бычков Иван Харлампович

Мать ребёнка: Бычкова Анна Алексеевна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1840

Сын: Бычков Гавриил Харлампович

Мать ребёнка: Бычкова Анна Алексеевна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1846

Сын: Бычков Фёдор Харлампович

Мать ребёнка: Бычкова Анна Алексеевна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1848

Сын: Бычков Лука Харлампович

Мать ребёнка: Бычкова Анна Алексеевна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Бычкова Елизавета Харламповна

Мать ребёнка: Бычкова Анна Алексеевна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Бычкова Ксения Харламповна

Мать ребёнка: Бычкова Анна Алексеевна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бычкова Евфросинья Харламповна

Мать ребёнка: Бычкова Анна Алексеевна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бычков Тимофей Харлампович

Мать ребёнка: Бычкова Анна Алексеевна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
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