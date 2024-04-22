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Бычкова Евфросинья Харламповна

Место рождения

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бычков Харлампий Тимофеевич

Мать: Бычкова Анна Алексеевна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
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