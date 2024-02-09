Бычков Гавриил Харлампович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычков Гавриил Харлампович

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1840

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Бычков Харлампий Тимофеевич

Мать: Бычкова Анна Алексеевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1848
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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