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Бычков Гавриил Харлампович
Бычков Гавриил Харлампович
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Древо
Место рождения
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
1840
Дата смерти
1848
Пол
Мужской
Отец
Бычков Харлампий Тимофеевич
Мать
Бычкова Анна Алексеевна
1816 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец:
Бычков Харлампий Тимофеевич
Мать:
Бычкова Анна Алексеевна
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1848
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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