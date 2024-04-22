Бычкова Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смерти1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Бычков Харлампий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1840
Сын: Бычков Гавриил Харлампович
Отец ребёнка: Бычков Харлампий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Бычков Харлампий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Бычков Харлампий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Бычкова Елизавета Харламповна
Отец ребёнка: Бычков Харлампий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Бычкова Ксения Харламповна
Отец ребёнка: Бычков Харлампий Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бычкова Евфросинья Харламповна
Отец ребёнка: Бычков Харлампий Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бычков Тимофей Харлампович
Отец ребёнка: Бычков Харлампий Тимофеевич
Смерть
1888